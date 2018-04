VIDEO: Trenutek, ko je veliki Buffon izgubil živce

Ekipo Juventusa bo poraz proti Real Madridu bolel še dolgo. Zaradi enajstmetrovke v 93. minuti, ki je zapečatila usodo Italijanov. Brez drame ni šlo, živce je namreč izgubil veliki, ki je po dosojeni enajstmetrovki trideset sekund pred koncem tekme sodnikupovedal kar mu gre in si prislužil rdeči karton. Legendarni vratar je besno zapustil zelenico, o incidentu pa je pred kamerami spregovoril po tekmi.Med drugim je dejal, da nikakor ni šlo za jasno odločitev, da je ekipa dala vse od sebe in da človeško bitje ne bi smelo uničiti sanj ekipi tik pred koncem tekme. »Takšen sodnik v prsih ne more imeti srca, temveč koš za smeti,« je po sodniku udrihal Buffon, ki je navrgel, da bi bilo verjetno bolje, če bi Oliver sedel na tribunah in jedel čips.Real je Juventus premagal s tri proti ena in si tako prislužil preboj v polfinale Lige prvakov.