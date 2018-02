Isaiah Canaan, košarkar NBA-moštva Phoenix Suns, si je na tekmi proti Dallasu zlomil gleženj. V trenutku, ko je pristal na tleh in mu je obrnilo nogo, so njegovi soigralci in trener v šoku obnemeli. Isaiah se sprva ni zavedal, kako huda je njegova poškodba, nekateri njegovi soigralci pa prizora sploh niso mogli gledati. Canaana so s parketa odnesli na nosilih, sezona pa je zanj že končala.