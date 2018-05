To bo moje leto!

DAIMLER AG Valtteri Bottas FOTOgrafije: Daimler Daimler Ag

DAIMLER AG Bottasov dirkalnik F1 W09 EQ power+ s številko 77

To soboto se v avstralskem Melbournu začne nova sezona dirk formule ena, ki bodo trajale do konca novembra. Ekipe so v zadnjih tednih opravljale še zadnja testiranja, med njimi tudi Mercedes AMG Petronas Motorsport, za katero poleg aktualnega svetovnega prvakavozi tudi Finec, s katerim se je pred začetkom dirkalne sezone pogovarjal naš sodelavec.Letos sem se lahko sprostil in se osredotočil na svoje zdravje in trening, predvsem januarja in februarja. Počutim se zdrav, spočit in pripravljen na novo sezono.Vedno je zanimivo obiskati tovarno po premoru, saj dobiš vpogled v to, kar se je dogajalo od decembra. V tovarni so vedno ljudje, ki delajo pri novem dirkalniku. Zanimivo je videti, kaj vse se je zgodilo čez zimo in kako napreduje vse okoli novega dirkalnika. Imel sem veliko sestankov z inženirji pred novo sezono. Prav tako sem veliko časa preživel v simulatorju, kjer sem opravil zimska testiranja.Res je neverjetno, koliko ur je bilo porabljenih za dizajn in izdelavo novega dirkalnika ter koliko truda so ljudje vložili v to. Kot voznik se počutim počaščenega, da ga bom lahko vozil. Upamo le, da bo agregat dober in močan.Opravil sem več kot le eno dolžino dirke v simulatorju z varnostnim lokom. Na začetku ga je bilo malce čudno videti, vendar sem se nanj popolnoma navadil; ni več toliko moteč. Prepričan sem, da bo oboževalcem formule deloval čudno, saj do zdaj česa takega ni bilo moč videti na dirkalnikih F1. Tako kot vse spremembe in novosti tudi ta na začetku deluje rahlo čudno, vendar se bodo ljudje prej ali slej navadili. Če nas varnostni lok lahko zavaruje tudi pred najmanjšimi poškodbami, je to dobra sprememba pravil. Glede spremembe moči pa upam, da bomo ohranili podobno raven zanesljivosti, kot smo jo imeli lani.V Hockenheimu sem večkrat dirkal: prvič leta 2007 s formulo renault, potem pa še z F3 in GP3. Dirkališče mi je bilo vedno všeč. Nanj me vežejo tudi lepi spomini iz leta 2014, ko sem na dirki F1 osvojil drugo mesto, tik za menoj pa je bil Lewis. Upam, da bo letošnji rezultat podoben – le za eno mesto boljši. Vesel sem, da se vračam z Mercedesom, saj bo to za nas domača dirka.Želim uporabiti vse znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil lani. Letos sem osredotočen na doseganje dobrih rezultatov. Za mano je nekaj resnično dobrih dirk, vendar je tudi nekaj takih, na katerih nisem dosegel ravni, kot sem si želel. Letos si želim biti dober na vsaki dirki – to je moj cilj. Vsekakor se hočem boriti za naziv prvaka.Na papirju sta to Ferrari in Red Bull. Ne smemo pa podcenjevati preostalih ekip. Nikoli ne veš, s čim bodo tekmeci nastopili v novi sezoni. McLaren in Renault sta lahko zelo dobra. Tudi Williams je pokazal zobe v zadnjih nekaj letih. Vsekakor bo zanimivo.Najprej je to nov dirkalnik. Prve vožnje in privajanje na nov avto so vedno izjemno razburljivi. Zavedati se je treba, koliko ur in truda je bilo vloženo vanj. Potem je to Melbourne. Vedno je kul priti prvič na start v sezoni in videti, kaj lahko naredimo kot ekipa v primerjavi z drugimi. Ne nazadnje pa se veselim vseh zmag, ki se jih nadejam, in dobrega zaključka sezone.