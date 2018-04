Smučarji prismučali za otroško sobo

»Zdaj, ko sem družino spoznal tudi v živo, sem se še dodatno prepričal, da gredo zbrana sredstva tudi letos v prave roke.«

Med znanimi slovenskimi dobrodelneži so tudi nekdanji reprezentanti z belih strmin. Med drugim se vsako leto udeležujejo Grubinega memoriala, na katerem se dobrodelno pomerijo za zbiranje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Tik pred letošnjim pokalom Vitranc so se v Kranjski Gori zbrali s še nekaterimi znanimi Slovenci na memorialu, ki nosi ime nekdanjega reprezentanta, in zbrali sredstva za pomoč družini iz Radelj ob Dravi. Sedemčlanska družina že dolgo potrebuje otroško sobo, ki pa si je zaradi stiske ne more sama urediti.»Vesel in počaščen sem, da vsako leto z memorialom lahko pomagamo pomoči potrebnim. Zdaj, ko sem družino spoznal tudi v živo, sem se še dodatno prepričal, da gredo zbrana sredstva tudi letos v prave roke,« pravi organizator, ki je družino obiskal na domu in jim izročil zbranih osem tisočakov. Družina biva v starejši, nedokončani hiši v najemu, spijo pa v dveh sobah. »Velikokrat smo se srečali s težkimi izkušnjami in včasih smo imeli občutek, da se ne bomo izkopali. A vendar smo vedno našli pot. Živimo zelo skromno, a srečni smo, da smo lahko skupaj in da imava otroke, ki znajo razumeti, da jim ne zmoreva ponuditi vsega, kar si želijo, in znajo ceniti vsako stvar, ki jo dobijo, ter si jo radi delijo med seboj,« je ob obisku povedala mama.