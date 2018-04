Slovenski hokej v črnem, preminil nekdanji zvezdnik

LJUBLJANA – Cveto Pretnar je zaznamoval hokej na Jesenicah in v Sloveniji, saj je branil barve železarjev med 1975 in 1993, izredno priljubljen pa je bil tudi v reprezentanci. V slovenski hokejski srenji so si enotni, da je bil eden najboljših slovenskih vratarjev vseh časov.



Dolgoletni vratar Jesenic in nekdanje jugoslovanske državne reprezentance je igral na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu, na osmih svetovnih prvenstvih, zbral je 123 reprezentančnih nastopov in igral tudi na prvi uradni tekmi samostojne slovenske reprezentance.