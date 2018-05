Po plastični operaciji lovi formo

Avstralec kot zamenjava

Priznati je treba, da je Petrol Olimpija na košarkarski tržnici hitro našla dostojno zamenjavo za poškodovanega Litijčana Jana Špana. »To ni moja konkurenca, temveč igralec, ki smo ga potrebovali. Mitch McCarron je krasen košarkar in super človek. V pravem času je okrepil našo ekipo!« Špan spoštljivo pravi o Avstralcu, ki je Ljubljančane okrepil za sklepni del sezone.

Ni smel na letalo

LJUBLJANA – Minuli konec tedna so si košarkarji Petrola Olimpije že dva kroga pred koncem drugega dela lige Nova KBM za prvaka priborili prvo mesto in prednost domačega igrišča v polfinalu in finalu, če se v slednjega zmaji prebijejo. Na zadnjih štirih tekmah je Olimpiji pomagal tudi 25-letni branilec. Dva meseca minevata, odkar se je brutalno poškodoval na tekmi proti FMP v ligi ABA. V boju za žogo je na beograjskem parketu dobil močan udarec v glavo in obležal. »Nazaj sem. Za menoj je plastična operacija,« pove Jan Špan, v dobršnem delu sezone prvi organizator igre Ljubljančanov. »Igram z masko, iz minute v minuto pridobivam prave košarkarske občutke. Na treningih mi gre precej dobro,« nadaljuje Špan, ki je po letih dokazovanja lansko poletje le dobil priložnost (in pogodbo) v zmajevem gnezdu in jo tudi s pridom izkoristil.Tretjega marca letos se je tudi njemu ustavil čas. »Dejansko se spomnim vsega, le nekaj trenutkov po udarcu nimam več v spominu,« začne zgodbo marčnega sobotnega večera. Janov glavni problem po udarcu je bila glava, sumili so, da so nastale krvavitve, na koncu se je izkazalo, da je utrpel močan pretres možganov. »Dejansko se v Beogradu nismo ubadali z ličnico, ki so mi jo popravili in operirali v Ljubljani. Zaradi glave in morebitnih poškodb pa je bilo malce panike. A direktor klubajeposkrbel za vse. Z menoj je bil ves čas na vsakemu koraku tudi. Kot ste lahko prebrali, je pomagal tudi,« nadaljuje Špan, ki je naslednji dan že zapustil Beograd. Z reševalnim vozilom, na letalo zaradi poškodb glave ni smel, so ga odpeljali v Ljubljano. Tukaj so mu vstavili posebne kovinske ploščice in vijake, ki poškodovana in nalomljena mesta držijo skupaj. »Zdaj se lepo celi. Po operaciji pa sem moral strogo počivati 14 dni. Še kakšen teden, in bo tudi to za menoj,« navdušeno navrže Špan, ki med treningi in na tekmah nosi zaščitno masko. »Ne gre za strah, ampak za zaščito. Zadnjič sem si kar oddahnil, ko me je Krkin kapetanv žaru boja zadel v prsi, ne v glavo,« pomirjeno pristavi in pove, da bo z večjim številom tekem tudi vse manj podzavestne previdnosti. Janu Španu je jasno, da trener Olimpijeravno za zaključne boje polaga velike upe vanj. V isti sapi pa Jan obljublja, da bo nared.