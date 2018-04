Nogometni svet pretresen: v spanju umrl mladi branilec

Odhajajo eden za drugim

Zdi se, da tragedijam v nogometnem svetu kar ni videti konca. V soboto je francoski drugoligaš Le Havre objavil, da je v spanju umrl mladi branilec. »To je neizmerno žalosten trenutek za vse igralce, strokovni štab, prostovoljce, administracijo in vodstvo kluba,« so zapisali na twitterju.Diop je imel le 18 let, v tej sezoni pa je v ekipi B odigral 21 tekem. Nogometaš je umrl v spanju v noči na soboto. Zaradi žalostnega dogodka se bodo vse tekme v prvi in drugi francoski ligi začele z minuto molka, tekma med ekipama Le Havrea in Reims pa je odpovedana.To je že peta smrt nogometaša v zadnjih mesecih. Začelo se je z nepričakovano smrtjo kapetana Fiorentine, ki so ga mrtvega našli v hotelski sobi v Udinah. Astori je umrl zaradi zastoja srca. Pet dni po Astoriju je zaradi srčnega zastoja umrl nogometaš v francoski drugi ligi(18). Tako kot Astorija so tudi njega našli mrtvega v postelji.Kmalu je sledila nova žalostna vest. Umrl je nogometaš kluba Kongsvinger,, ki je umrl v 21. letu starosti. Četrta smrt pa je konec marca pretresla še Marsonijo in Slavonijo.(25) je umrl po tem, ko ga je med tekmo v prsni koš zadela žoga. Zgrudil se je in kljub hitri zdravniški pomoči izgubil življenje.