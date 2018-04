Tožba vložena. Koliko evrov čaka prevarane slovenske lastnike volkswagnov?

LJUBLJANA – Tožba proti koncernu Volkswagen je vložena. To je za 6024 slovenskih potrošnikov na sodišču v Nemčiji storila družba Financialright, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), ki so kupili ali z lizingom najeli vozila koncerna Volkswagen, udeležena v t. i. dizelskem škandalu. Gre za vozila znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, izdelana med letoma 2007 in