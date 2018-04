Nekorekten odnos? Nacionalka ignorira Jesenice in Olimpijo

Kolajne in pokal za prvaka bodo morda podelili že drevi v Tivoliju, sicer v ponedeljek v Podmežakli.

Niso imeli koledarja

Ključna težava pri dogovarjanju prenosov z RTV Slovenija naj bi bili termini finalnih tekem državnega prvenstva. Ti so bili odvisni od sodelovanja Sij Acroni Jesenic in SŽ Olimpije v končnici alpske lige, zato bi bila glede na naravo tekmovanja potrebna večja fleksibilnost na nacionalni televiziji. Toda prilagodljivost in odzivnost nista ravno močna aduta javne TV-ustanove.

Do konca v negotovosti

LJUBLJANA – Če nisi na televiziji, tvojega dogodka tako rekoč ni bilo. Morda celo zato, ker nikogar ne zanima. Tako nekako se lahko glasi ena izmed najbolj surovih različic pojasnila medijskih strokovnjakov ter gurujev trženja in marketinga o tem, da določenega športnega dogodka ne prenaša nobena televizijska hiša. Privrženci hokeja v Sloveniji se v teh dneh sprašujejo, zakaj ne morejo spremljati televizijskih prenosov finalne serije državnega prvenstva med hokejisti Sij Acroni Jesenic in SŽ Olimpije, ki je doslej ponudila tri zelo všečne in dramatične predstave, Jeseničani pa pred drevišnjo četrto tekmo v Tivoliju ob 18.30 vodijo z 2:1 v zmagah in do ubranitve naslova prvaka potrebujejo le še eno zmago.In zakaj bi slovenski hokejski finale sploh spadal na TV? V prvi vrsti gre za dvoboj večnih rivalov iz Ljubljane in Jesenic in za najdaljšo tradicijo športnih derbijev v Sloveniji, ki ne glede na trenutno uspešnost klubov, njuno finančno kondicijo in kakovost igralskega kadra žanje široko zanimanje športne javnosti. Na tem mestu ne bi dolgovezili o zgodovinskem pomenu hokeja za Slovence v nekdanji skupni državi, vseh junakih iz najhitrejše kolektivne igre pri nas ter uspehih slovenske reprezentance, ki v zadnjih petnajstih letih izmenično igra med svetovno elito, z velikim uspehom pa je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 in nedavno Pjončangu. In da ne omenjamokot enega največjih svetovnih hokejskih zvezdnikov.V SŽ Olimpiji in Sij Acroni Jesenicah so skupaj z vodstvom Hokejske zveze Slovenije pričakovali, da bo TV Slovenija prenašala vsaj finale državnega prvenstva, če že ni bila zainteresirana za prenose obračunov največjih slovenskih klubov v regionalni alpski ligi v tej sezoni. Iz športnega programa TV Slovenija smo dobili naslednje pojasnilo: »Televizija Slovenija je izrazila željo, da bi prenašala finale državnega prvenstva v hokeju na ledu, vendar dogovora ni bilo, ker med drugim nismo pravočasno dobili koledarja tekem, zato nismo mogli načrtovati produkcije in umestitve prenosov v programsko shemo. Hokejski navdušenci pa bodo prišli na svoj račun kmalu, saj bomo prenašali vse tekme slovenske hokejske reprezentance na SP divizije 1 A v drugi polovici aprila.« Kajpada so suhoparno pojasnilo poslali prek službe za komuniciranje RTV Slovenija, zato nismo mogli preveriti, kdaj bi potrebovali urnik finalnih tekem, da bi lahko izvedli za njih rutinsko TV-produkcijo.So pa s Kolodvorske vodstvi obeh klubov šele tri dni pred začetkom finalne serije dokončno obvestili, da ne bodo prenašali tekem. V tako kratkem času se Ljubljančani in Jeseničani niso mogli dogovoriti s katero od komercialnih televizij. »Ne vem, kaj se je zgodilo z našo nacionalno televizijo. Hokej je pri nas eden redkih športov, ki privlači številne gledalce na tribune, je zagotovo med bolje obiskanimi športi, ima že dolgo tradicijo. Ne vem, zakaj nas na nacionalki preprosto ignorirajo. Presenečen in razočaran sem, da ne prenašajo finala državnega prvenstva v športu, kjer je slovenska reprezentanca igrala na olimpijskih igrah,« nam je povedal predsednik SŽ Olimpije in nekdanji kapetan reprezentance. Ne glede na športno rivalstvo si skupaj s prvim možem Sij Acroni Jesenicprizadeva dvigniti raven slovenskega klubskega hokeja višje v vseh pogledih. »Zame je veliko razočaranje, da TV Slovenija ne pokaže resnega interesa za hokejski finale. V preteklosti so bili na televizijah vselej zadovoljni tudi z gledanostjo naših tekem. Navsezadnje pri nas ni veliko finalnih tekem državnega prvenstva, kjer bi se zbralo 3000 ali 4000 gledalcev. Odnos nacionalke do nas se mi zdi nekorekten, potem ko smo se z njihovimi predstavniki dogovarjali tudi, kako bo finale tudi lep uvod v svetovno prvenstvo, ki bo konec meseca v Budimpešti, kjer bo igrala tudi slovenska reprezentanca,« je pojasnil predsednik jeseniškega kluba Anže Pogačar.