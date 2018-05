Legenda Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson je v bolnišnici, kjer so ga danes že operirali. V izjavi, ki so jo pripravili v klubu, so zapisali, da so Fergusona odpeljali v bolnišnico zaradi možganskih krvavitev. Operacija, ki jo je prestal, naj bi bila uspešna.



V zapisu so še dodali, da bo nekaj časa moral ostati na zdravljenju na intenzivni negi. Njegova družina pa si v teh trenutkih želi predvsem spoštovanje zasebnosti.