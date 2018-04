Kazen vseh kazni: Zahoviću ukinili suspenz, a ga onemogočili na drug način

Po izbruhu besed na novinarja slovenskega športnega časnika Ekipa, je bil športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović na nogometnem tnalu: od NZS do svojega kluba. Po začasnem suspenzu je upravni odbor vijoličastih v pretekli teden odločil, da Zahović ostaja v klubu. Suspenz so mu ukinili… A po nekaj dneh je v javnost pricurjala prava zgodba in prava kazen.



S časopisom Večer je bil namreč dogovorjen za intervju, tega pa je v petek odpovedal. »Kaj se je zgodilo po ponedeljku? Dan po seji upravnega odbora, ki je športnemu direktorju ukinil suspenz, nam je Zahovič, ko smo želeli dokončno uskladiti termin srečanja, dejal, da so se stvari spremenile, a je poudaril, da bo naredil vse, da intervju še pravočasno opravimo. No, včeraj (v četrtek, o.p.) se nam je opravičil in dokončno odpovedal dogovorjen in najavljen pogovor. Zakaj? Kot pravi športni direktor vijoličastih, je dogovor ob ukinitvi suspenza, ki ga je v njegovem imenu prevzel odvetnik Janez Pejovnik, vključeval tudi določilo, da Zahovič ne sme javno nastopati,« so med drugim zapisali pri Večeru.



Tega v NK Maribor ne komentirajo, tako so odgovorili na vprašanje Večera.