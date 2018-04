Kam pa je šel denar? Ministrstvo že zdavnaj izplačalo nagrade košarkarjem

LJUBLJANA – »To je žalostno. Vlada je obljubila KZS, zdaj pa vemo, kaj je z njo. Smo v temi, ne vemo, kaj bo. Upam pa, da se to vendarle nekako reši,«. Ogorčeni so bili tudi navijači.Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je zdaj le odzvalo na nekatere obtožbe, da še ni izplačalo nagrade Košarkarski zvezi Slovenije za osvojeno zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Istanbulu.»Ministrstvo je Košarkarski zvezi Slovenije v skladu s pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni 12. oktobra lani izplačalo 17.080 evrov za zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Obenem je na predlog ministriceKZS prejel še dodatnih 50.000 evrov,« je na svoji spletni strani zapisalo ministrstvo.»Kot prejemniki Bloudkove nagrade za vrhunski športni dosežek so košarkarji upravičeni tudi do 85 odstotkov izplačila najvišje slovenske pokojnine, ko bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev,« so še dodali.