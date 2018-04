Fantje niso pri stvari

Dogajanje na turnirju se je za Slovenijo zasukalo v povsem drugo smer od pričakovane. Po videnem v dveh tekmah se znajo risi celo boriti za obstanek v tej diviziji, ob samih zmagah do konca in ugodnih razpletih na preostalih tekmah pa še lahko napredujejo med elito. Glede na igro proti Veliki Britaniji in Poljski je bolj verjeten prvi scenarij. Opozoril pa bi, da za obstanek ne bo dovolj ena sama zmaga, temveč vsaj še točka več. Strokovno vodstvo je pred zelo težko nalogo, saj ima na voljo zelo malo časa, da ekipo vrne v prave tirnice.



Znanja in izkušenj v slovenski reprezentanci je dovolj, a bo to treba pokazati na ledu. Nekateri reprezentanti igrajo na 80 odstotkih svojih zmožnosti, to pa ni dovolj, zato bodo morali igrati precej bolj zavzeto. Kot smo videli v preteklosti, so naši fantje proti velikim reprezentancam prispevali 110 odstotkov, to pa morajo ponoviti tudi na tem turnirju, ko ne gre za tako ugledne nasprotnike. V igri Slovenije sem videl ogromno majhnih napak, tu mislim na spuščanje igralcev po sodniških metih, v obrambi so premalo odločni, stojijo predaleč od tekmecev, ki jim prepogosto pridejo za hrbet. To kaže, da niso povsem pri stvari, da zbranost ni na ustrezni ravni. Resda v napadu v nekaterih akcijah niso imeli sreče, po drugi strani pa so proti Poljakom ob igralcu več na ledu dvakrat skoraj prejeli zadetek. Nima se smisla izgovarjati na srečo, to si je treba zaslužiti. Če se prepričuješ, da preprosto nimaš sreče, je vse skupaj še slabše.



Pozitivno je presenetil le Jan Drozg, ki je bil najboljši Slovenec v dvoboju s Poljaki. Še posebno v tej tekmi je dokazal, da si je zaslužil povabilo v reprezentanco. Je eden redkih, ki dajejo vse od sebe. Jasno, do ekipe in turnirja ima kot novinec veliko več spoštovanja kot drugi. Toda dobro bi bilo, da bi se soigralci nalezli njegovega pristopa, prepričan sem, da potem ne bo težko zmagati.



Dobra stvar je, da zdaj igramo s starimi znanci Madžari. Ker so nas v pripravljalni tekmi premagali, je to opozorilo za vse, da v igro vstopijo na najvišji možni ravni. Naslednji tekmec Kazahstan ima čvrsto in disciplinirano ekipo, vso tekmo so zbrani. Tudi italijanska reprezentanca je zelo dobra, imajo kakovostnega vratarja in tudi drsajo dobro. Toda v našem taboru naj se čim manj ukvarjajo z nasprotniki. Glavni problem tiči v naši igri, to morajo rešiti v zelo kratkem času.