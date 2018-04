Bo rumeni marš razdejal tudi zmajevo gnezdo?

Ankaran dno prepustil Triglavu

V zaostali tekmi 20. kroga so nogometaši Ankarana pripravili hladen tuš igralcem velenjskega Rudarja. Primorci so v Šaleški dolini premagali favorizirane knape s 3:2 in se dvignili z zadnjega mesta na lestvici. Za Ankaran so zadetke dosegli Tim Vodeb (23.), Felipe Santos (53.) in Raoul Junior Delgado (83.), za Rudar sta bila natančna Dominik Radić (8.) in Vlatko Šimunac (33.).

Ljubljana • Slovenski nogometni prvoligaši bodo danes in jutri opravili s tretjo četrtino državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije. Najbolj vznemirljivo vprašanje je, ali bomo v končnici sezone spremljali troboj ali dvoboj za naslov prvaka ali pa bo Olimpija na vrhu ostala tako suverena kot doslej. Večji del odgovora bi znal pasti že danes popoldne v ljubljanskih Stožicah, kjer se bosta na derbiju Ljubljanske kotline udarila spomladi še neporažena Olimpija in Domžale. Olimpiji je v drugem delu sezone dve točki odščipnil le Maribor, Domžalčani pa imajo za sabo nadvse spoštljiv niz enajstih zaporednih zmag in se lahko danes ob morebitnem novem slavju veselijo izenačenja rekorda Olimpije iz daljne sezone 1991/92.Oba stratega, ljubljanskiin domžalski, imata na voljo vse najmočnejše adute. Treba pa je poudariti, da so zmaji v sredo imeli zahtevno povratno polfinalno tekmo pokalnega tekmovanja, ko so si v Celju priigrali finalni nastop. Medtem so se Domžalčani v miru pripravljali na današnji obračun. »Tekma bo negotova in zanimiva, oboji smo v dobri formi, oboji upamo na pozitiven niz. Mislim, da se splača priti pogledat dve izmed najboljših ekip v Sloveniji. Verjamem, da nam bodo pomagali navijači tako kot proti Mariboru. Pripravljamo se na kakovostno tekmo in dober rezultat,« je napovedal Bišćan, ki ne bo pozoren samo na razvpiti domžalski dvojec. »Onadva sta zelo pomembna za njihovo igro, toda imajo še druge igralce, na katere je treba biti pozoren. Njihova ekipa je videti zelo dobro, dobro je uravnotežena, zato ni čudno, da imajo dobro igro in takšen niz zmag. Imajo več kot samo Ibričića in Ibraimija.« Hrvaški strokovnjak je, verjetno kot del taktične priprave, omenil, da imajo manjše zdravstvene težavein. Domžale igrajo napadalno, tudi tvegano, rade narekujejo ritem igre. »Zagotovo ne bomo igrali preveč zaprto in Domžalam pustili nadzora igre. Imamo svoj načrt, bo pa v vsakem primeru zahtevna tekma za vse,« meni Bišćan.V jesenskem delu sta bila tekmeca izenačena, obe zasedbi sta doma dobili medsebojni obračun z 1:0. »Obeta se predvsem pravi evropski spektakel, ki bo magnet za ljubitelje nogometa. Igramo proti vodilni zasedbi lige, ki je najverjetnejši bodoči prvak. Ljubljančani v tej sezoni kažejo izjemno kakovostne predstave, redko izgubljajo točke in imajo pred nami ter Mariborom visoko prednost. Tekma prihaja ob pravem času, saj se vanjo podajamo v dobri formi. Fantje kažejo odlične predstave, ki so vsebinsko zelo bogate. Kot trenerja me to seveda zelo veseli,« je povedal strateg Domžal Simon Rožman. Pari 27. kroga: Celje – Krško (glavni sodnik; danes ob 15. uri), Olimpija – Domžale (; danes ob 16.55), Triglav – Rudar (; jutri ob 13. uri), Gorica – Maribor (; jutri ob 16.55), Aluminij – Ankaran (; jutri ob 18.45).