Zvezdnik svetovnega ultramaratona: Množični teki so kot skupinski seks

LJUBLJANA – Če ga ni načelo na desettisoče pretečenih kilometrov po Združenih državah Amerike, Avstraliji in Evropi, med njimi pa so bile tudi naravnost smrtonosne ultramaratonske preizkušnje glede na dolžino prog in nevzdržne vremenske razmere, kako naj bi ga potem zdelali drugi običajni problemi v 63 let dolgem življenju? Dušan Mravlje nas je na svojem domu v naselju Hudo pri Tržiču sprejel svež in nasmejan, potem ko je odtekel svojo obvezno zgodnjejutranjo porcijo. »Še vedno vsak dan tečem zase. Nisem kot večina športnikov, ki po karieri nehajo plavati ali teči ter se počasi redijo. Pretečem minimalno 15 kilometrov na dan, potem pa sem kot ptiček na veji. Veliko hodim v hribe, ves čas sem v gibanju. Če bi obstal, sploh ne bi več funkcioniral. Preprosto je zame tek nekakšna pozitivna droga. Če zjutraj ne grem na tek, sem zoprn. Sploh ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da ne bi tekel. To se lahko zgodi samo, če sem na poti. Sicer pa vselej zelo zgodaj vstanem in odtečem svoje,« pravi Mravlje, ki ne čuti nobenih posledic brutalne kariere ultramaratonca: »Glede na to, da imam za sabo 300.000 pretečenih kilometrov, nimam omembe vrednih težav. Morda se mi je malce sesedla hrbtenica, to pa ni nič posebnega. Glede na to, da so marsikateri vrhunski športniki pri 25 ali 30 letih že napol invalidi, lahko rečem, da nimam nobenih trajnih posledic.«



Osamosvojen v teku



Vsak tek ima svoj start. Mravlje je svoje ultramaratonsko življenje začel tako rekoč po domače. Potem ko je med služenjem vojaškega roka ugotovil, da je posebno vzdržljive sorte, in je pozneje tekmoval tudi na ljubljanskem teku trojk, kjer je tovariša pustil daleč zadaj in pritekel v cilj sam, je kariero začel kar na ultramaratonu v Švici. »To je bil moj prvi uradni tek, kjer sem tekmoval. Ni bil noben polmaraton ali maraton, ampak kar stokilometrski tek v Bielu. Pri Figovcu sem srečal Franca Kaučiča, ob srkanju piva je beseda dala besedo. Takrat se je ravno odpravljal v Biel, zato mi je namignil, da bi koga potreboval ob sebi na tako zahtevni preizkušnji. Po nekaj rundah sem že bil zagret, da pojdem z njim. Brez izkušenj in brez vsega sem šel in 100 kilometrov odtekel v 9 urah in 40 minutah,« se dobro spominja Mravlje, ki si je takoj po prihodu v cilj obljubil, da nikoli več v življenju ne gre na nobeno tekmo, saj ga je vse neznosno bolelo. Teden pozneje je bilo vse drugače. Čez dve leti, leta 1982, je že zmagal na maratonu v Radencih, hkrati pa je začel ultramaratonsko avanturo, ki je trajala dobra tri desetletja.

