Znani Slovenec dobil tretjega sina. Poglejte, kakšno ime je dobil

Slovenski košarkarski as Domen Lorbek je konec maja tretjič postal očka. Kot je zapisal na facebooku, se jima je s partnerico 25. maja ponoči okoli druge ure rodil še tretji sin, ki pa sta mu nadela kar nekoliko nenavadno ime – Klas.

Tina in Domen imata še dva sinova, Eneja in Lana. »Klas in pogumna mamica sta zdrava. Enej in Lan komaj čakata, da vidita bratca. Jaz pa sem v cvetju. Lepim trenutkom kar ni videti konca,« je še zapisal Domen in objavil fotografijo, na kateri je ob pogledu na novorojenca povsem raznežen.