Znan naslednik Kokoškova, konec spora v slovenski košarki?

LJUBLJANA – Spor na relaciji KZS – košarkarski sodniki, zaradi katerega so slednji stavkali, bo najverjetneje končan v torek, tekme pa bodo igrali že konec tedna, je danes sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Obenem so v KZS na mesto selektorja moške članske izbrane vrste predlagali Rada Trifunovića.

KZS je sporočil, da je za danes sklicana korespondenčno sejo; predlog prve točke je, da se sklep pod točko 8., 24. redne seje IO KZS, zamrzne do 30. aprila 2018, kar so predlagali predstavniki združenja lige Nova KBM, združenja klubov 2. SKL, združenja klubov 3. in 4. SKL, združenja ženskih klubov ter društva košarkarskih sodnikov Slovenije. Tekmovanja v vseh kategorijah v okviru KZS bodo v najkrajšem možnem času (do konca tedna 14./15. oktober) organizirali pod pogoji plačevanja sodniških in drugih stroškov, ki so veljali pred sprejetjem navedenega sklepa.

Na pobudo predstavnikov Združenj klubov in Društva košarkarskih sodnikov Slovenije ustanavljajo tudi delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavnik KZS, po dva predstavnika vseh združenj (klubov 1. SKL, klubov 2. SKL, klubov 3. in 4. SKL ter ženskih klubov) in dva predstavnika društva košarkarskih sodnikov Slovenije. V primeru, da se delovna skupina do 30. aprila 2018 ne uskladi in ne sprejme dokumenta o Stroškovniku plačevanja sodniških in drugih stroškov za sezono 2018/2019, stopi prvotni Sklep pod točko 8., 24. redne seje IO KZS, z dnem 29. maja 2017, zopet v veljavo z dnem 1. maja 2018, so sporočilo za javnost o sodniškem delu končali pri KZS.

Naslednik Igorja Kokoškova

Na korespondenčni seji bo zveza potrjevala tudi novega selektorja Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019. Na to mesto so predlagali Rada Trifunovića, dosedanjega pomočnika Igorja Kokoškova. Novi selektor bo zasedel to mesto, če bo do torka do 12. ure zanj glasovala več kot polovica članov izvršnega odbora zveze.

Rado Trifunović se je pokazal kot prava oseba, da v tem negotovem obdobju kvalifikacij za SP prevzame to odgovorno nalogo. Gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja, smo poleg tega, da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem pristal na novo vlogo, so elektorski predlog razložili pri KZS.