Zmaguje zase, za ekipo, družino in Slovenijo

LAŠKO – Slovenija ima pestro in uspešno zgodovino na področju športa invalidov. Tudi namizni tenis ni izjema. Včeraj se je z nehvaležnim četrtim mestom za slovensko žensko reprezentanco končalo 15. evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za športnike invalide. »Ostali smo pri 16 kolajnah, a dekleti sta pokazali veliko. Hkrati je to super spodbuda za naprej,« je bil tudi s četrtim mestom v Evropi zadovoljen trener Darko Kojadinovič, ki mu pri delu pomaga Ožbej Poročnik. Medtem ko je proizvodnja na terenu dodala piko na i, je bilo že včeraj jasno, da je pol milijona evrov vredno prvenstvo organizacijska uspešnica!

Dvorana ni premajhna

»Uspelo nam je,« so na storjeno upravičeno ponosni Damijan Lazar, Gorazd Vecko in Roman Pungartnik. Lazar je bil predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite ter šef organizacijskega odbora, Vecko tehnični direktor turnirja, alfa in omega namiznega tenisa na svetu, Pungartnik pa se je po športni karieri podal v organizacijske vode, tudi v šport invalidov. »Številni so menili, da bo dvorana v Laškem premajhna, pa smo dokazali, da lahko z dobrim načrtovanjem in organizacijo naredimo marsikaj. Pametno smo izkoristili vsak prostor v dvorani Tri lilije in naredili pravi dogodek. Iz športa smo naredili šov, tudi zaradi svetlobnih in zvočnih efektov, ki so jih tekmovalci pozdravili,« je poudaril Vecko. »Letvico organizacije smo dvignili precej visoko, tudi ob izvrstnih videoprenosih in aplikacijah za pametne telefone, ki je približala tekmovanje širšim množicam,« je pristavil Lazar. Slovenija je drugič gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu; prvič točno pred desetimi leti.

Rezultat kariere

»Vesela sem, ker sem lahko nastopala pred domačimi navijači,« se je tekmovanja v Laškem razveselila 27-letna Gorenjka Barbara Meglič iz Loma pod Storžičem. Barbi, tako jo kličejo prijatelji, je bila nedvomno prvo ime slovenske vrste.

700 žogic so porabili organizatorji.

V posamični konkurenci je v svojem razredu zasedla peto do osmo mesto v Evropi, tako visoko v individualni konkurenci še ni bila. »Vesela in ponosna sem na ta dosežek. Takih rezultatov do zdaj ni bilo, zato sem po tem evropskem prvenstvu izjemno motivirana in polna elana po dokazovanju. Čaka me še precej dela, še bolj se bom posvetila treningu,« je odločna Megličeva, ki namizni tenis igra 11 let, prej je igrala tudi tenis. »Brez športa ne morem, potrebujem to, da naredim nekaj zase,« Barbara (na invalidskem vozičku je od ranega otroštva zaradi nesreče) pojasni, zakaj ima tako rada namizni tenis. Zdaj pa sploh, ker so tu še rezultati. Gorazd Vecko, direktor in selektor britanske reprezentance, tudi sin legendarnega mojstra Edvarda Vecka, ji napoveduje uspešno kariero. »Ne skrivam, apetiti mi rastejo,« na to odvrne Barbara, ki je bila vesela vseh, ki so prišli v Laško pozdravit in navijat za našo sedemčlansko reprezentanco (poleg nje in Andreje so z več ali manj uspeha nastopali še Luka Trtnik, Bojan Lukežič, Primož Kancler, Andrej Žnidar in Ljubiša Gajić).

Med navijači je bila tudi njena družina, na katero je zelo navezana. Na tribuni so najglasnejši brat Matjaž, sestra Manca ter mama Irma in oče Marko. »Zelo smo povezani. Vedno mi stojijo ob strani. Če ne bi bilo staršev, tudi mene danes ne bi bilo tu. Na moji športni poti je bilo precej odrekanja, vedno so me vozili na treninge, tekme, bili z mano,« Barbara ne skriva hvaležnosti in na glas pove, da zmaguje zase, za ekipo, družino in Slovenijo! Ko smo ravno pri Megličevih: njihovo družinsko podjetje Melom, tam delajo oče, sin Matjaž in mati, je razvilo posebno aplikacijo, ki služi vsem za lažje spremljanje tekmovanja v Laškem, saj so v hipu s pomočjo pametnega telefona na voljo rezultati, fotografije, novice. Pohvalili so jo tudi gostje iz tujine. Pa ne le aplikacije, tudi bivanje in nastanitve.

Srečni v Laškem

»Malce sem že star, 34 let imam, a v Laško se vedno rad vračam. Je lepo in prijetno,« nam je povedal Španec Alvaro Valera, ki je na tem prvenstvu prišel do šestega naslova najboljšega v Evropi. »V Laškem se počutimo kot doma. Tu treniramo, se pripravljamo na velika tekmovanja, pa še uspešni smo,« se je pohvalila srbska igralka Borislava Perić Ranković. »Saj še sam ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Na Irskem so ponosni name. Očitno je k mojemu uspehu pomagal trening na kampu, ki je bil v začetku septembra prav v Laškem,« pa se je zlata razveselil Irec Colin Judge. »Brez vas ne bi bilo takega tekmovanja, hvala vam,« se je tehnični direktor Vecko zahvalil tudi vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi tekmovanja. Velika hvala gre tudi vsem osnovnim šolam z območja Celja in okolice, ki so prišle s svojimi otroki pobirat žogice in tudi na tak način spoznavat šport invalidov. Priložnost za dokazovanje in občudovanje vseh junakov športa invalidov bo že ob letu osorej – Slovenija bo v Celju, bivali bodo v Laškem, gostila svetovno prvenstvo v namiznem tenisu!



Vestna študentka Barbara Meglič je vestna študentka. V prihodnjem letu bo pripravila magistrsko nalogo s področja molekularne in funkcionalne biologije.