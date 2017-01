Zmaguje v velikih bitkah

V teh dneh mineva dobro leto, odkar so v Dobrepolju ljudje dobre volje skuhali nekaj domačega vina. Gospodinje so napekle slastne piškote. Da so šli piškoti in vino v promet, pa je poskrbel Slavko Pajntar. Lokalna faca zna z ljudmi, prisluhnejo mu. Vsem je tudi tokrat pojasnil, da bodo cekini od prodanih dobrot šli za strelko invalidko Veselko Pevec. Da je vse teklo, kot mora, je skrbel župan Janez Pavlin (še en Veselkin zagovornik in podpornik), vmes pa je Žiga Kastelic raztegnil meh harmonike.

