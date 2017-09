Žena noseča, Wayna Rooneyja pa ujeli z drugo

Nogometaš Wayne Rooney je poskrbel za nov škandal. Za volanom so ga dobili pijanega, a to še ni vse. Z njim je bila v avtu še deklina krepkega oprsja. Wayne je sicer poročen z 31-letno Coleen, ki je že četrtič noseča in je bila na dopustu na Majorki, zato je bilo fantu očitno dolgčas. Seveda se je hitro razvedelo, da je Rooney vozil avto ženske, ki je zaposlena v eni od lokalnih pisarn, ta pa je medijem nemudoma razkrila, da sta se tudi objela in celo poljubila.

Mora pred sodnika

Wayne je žensko pobral v enem od barov, branil pa se očitno ni niti nje niti alkohola. Na poti na lepše ju je ustavila policija, ki ga je nato popeljala v svoje prostore. Naposled je po plačilu varščine smel domov, se bo pa moral v drugi polovici septembra zagovarjati pred sodnikom.

Pred leti je Wayne javnost že zabaval z dogodivščinami s prostitutko zrelih let, zakon pa sta z ženo takrat rešila. Najbrž ga bosta tudi tokrat, saj bi bilo škoda, če bi graščina v Prestburyju, vredna štiri milijone funtov, ostala brez popolne družine Rooney.