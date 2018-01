Zdravnikoma, ki sta pomagala pri dopingu, dveletni zapor

BOLZANO – Zdravnika, ki sta pomagala pri dopingu italijanskemu tekmovalcu v hitri hoji Alexu Schwazerju, je sodišče obsodilo na dveletni zaporni kazni. Schwazer je olimpijski prvak v hoji na 50 km postal leta 2008 v Pekingu. Sodišče v Bolzanu je obsodilo zdravnika italijanske atletske reprezentance Pierluigija Fiorello in Giuseppeja Fischetta.

Schwazer se je vrnil na tekmovališča po triinpolletni prepovedi nastopanja po pozitivnem testu pred olimpijskimi igrami leta 2012 v Londonu, toda maja 2016 so sprva negativni vzorec ponovno testirali in z novimi metodami ugotovili prisotnost anaboličnih steroidov. O tem so atleta obvestili junija, pred olimpijskimi igrami v Riu de Janeiru. Njegova pritožba na mednarodno arbitražno razsodišče za šport ni bila uspešna, dobil pa je osemletno prepoved nastopanja.

V preiskavi je Schwazer povedal, da sta mu pri nedovoljenemu početju pomagala Fiorello in Fischetta. Kaznovana je bila tudi nekdanja tehnična direktorica zveze Rita Bottiglieri, ki je dobila devetmesečno zaporno kazen.