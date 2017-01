Završalo je: Tina Maze se ne upokojuje, ostaja do olimpijskih iger 2018

Tina Maze razmišlja, da bi se vrnila v smučarsko karavano in ostala v smučanju še vsaj dve leti, do olimpijskih iger 2018, poroča agencija AP. Po včerajšnjem nastopu na moški tekmi na Sljemenu, kjer je nastopila kot predtekmovalka, je za omenjeno agencijo dejala, da je povsem normalno, da bi si glede upokojitve premislila, saj je to tudi v človeški naravi.

»Vedno si lahko premislimo. Morda moje telo res ni v zmožno, da bi tekmovala še deset let, a dve zagotovo,« je dejala.

V prihajajočem tednu bi se lahko na bele strmine po poškodbi vrnili Lindsey Vonn in Julia Mancuso.

Leta 2015 si je Tina vzela prosto sezono, preteklo jesen pa je sporočila, da se bo zadnjič po belih strinah podala na Zlati lisici, ki bo ta vikend potekala na Mariborskem Pohorju.

Priznala, kaj čuti

Tina je dejala, da je po letu premora čutila, kot da je prisiljena v to, da se odloči, kako naprej. »Vsi so pričakovali mojo odločitev, zato sem sklicala konferenco in se odločila. Ker se približujejo olimpijske igre v Pjongčangu, pa čutim, da bi lahko podaljšala svojo kariero. Vse je odvisno od okoliščin, ni odvisno samo od mene,« je dejala.