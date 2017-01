Zavrnjena Tina Maze, oglasil se je Andrea Massi

ZAGREB – V majhni ekipi najboljše slovenske športnice vseh časov Tine Maze so s precejšnjim nerazumevanjem sprejeli odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) v Lozani, ki je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe glede nastopa Mazejeve na veleslalomu za Zlato lisico v Mariboru. Mazejeva bo lahko nastopila šele po prvi trideseterici.

Športno razsodišče končne odločitve ni sprejelo, vprašanje pa je, koliko je še smiselna, glede na to, da bo v soboto na Zlati lisici že tekma, na kateri se želi slovenska šampionka posloviti od tekmovalnega profesionalnega smučanja.

Sodišče Mednarodne smučarske zveze (Fis) je 2. oktobra lani odločilo, da Tina Maze kljub ugotovljenim zdravstvenim težavam, ki jih je bilo mogoče rešiti le s kirurškim posegom, ni upravičena do bolniškega statusa. Zoper to odločitev se je Tina Maze pritožila na Cas, njena pooblaščenca sta v okviru pritožbenega postopka predlagala izdajo začasne odredbe, s katero bi Cas začasno odobril Tini Maze omenjeni bolniški status in ji tako vrnil, po mnenju njenih odvetnikov neupravičeno odvzeto pravico do startne številke, ki jo je imela ob prekinitvi svoje tekmovalne dejavnosti marca 2015 v Meribelu.

Bilo ni nikogar

»Ni šlo za želje, ampak pravice športnika in človeka, ki niso bile upoštevane. Celo Tinino kariero nismo imeli podporo s strani Mednarodne smučarske zveze Fis in to je tudi dokaz, da je nimamo. Vsakič, ko smo potrebovali eno močno besedo ljudi na Fis, ki predstavljajo Slovenijo, ni bilo nikoli nikogar, ki bi se izpostavil. Za Tino Maze sem se vedno izpostavil, tako za treninge, za Tinine pravice, za Tinine pokrovitelje in mislim, da je tudi dolžnost trenerja, da se izpostavi, funkcionarji pa so tisti, ki se ponavadi ne izpostavljajo,« se je na odklonilno mnenje razsodišča v izjavi odzval partner Tine Maze in vodja ekipe Team to aMaze Andrea Massi, ki je trenutno na Sljemenu, kjer spremlja Mazejevo ob njenih aktivnostih v sklopu tekmovanja za snežno kraljico in proslavljanja 50. obletnice svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Popolna svoboda

V soboto se bo v Mariboru sklenilo eno veliko obdobje slovenskega smučanja, ki ga je s svojimi serijskimi uspehi v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih zaznamovala Tina Maze. Na vprašanje, ali obstaja kakšna možnost, da bi si Mazejeva premislila, je Massi odgovoril: »Tini sem verjetno prvič v življenju dovolil popolno svobodo. Se mi je zdelo to kot znak spoštovanja in tudi v vseh teh letih, ko sem jo dobesedno gnal na treninge, se mi je zdelo prav, da jo pustim popolnoma svobodno. Njena popolnoma svobodna izbira je ta zadnja tekma, močno si želi te tekme v Mariboru. Vso svojo kariero si je želela tekmovati v Mariboru. Zdaj mi je jasno povedala, da gre pri tej tekmi v Mariboru za njeno največjo željo, ali bo to njena zadnja tekma ali ne, se bo sama odločila. Pri njej sem začutil veliko željo za to zadnjo ali ne-zadnjo tekmo v Mariboru, da bi se zahvalila vsem slovenskim navijačem, občinstvu, pokroviteljem in tudi verjetno nam, naši mali ekipi.«

Naredili smo, kar se je dalo

Massi pravi, da je ni oviral pri tej njeni želji in ji je omogočil vse, kar je lahko: »Sem ji omogočil, ne brez težav v zadnjih časih, da smo denimo trenirali v Toblachu, na enem od treningov se nam je pridružil tudi serviser Andrea Vianello, da smo lahko vrhunsko uredili in pripravili materiale za mariborsko tekmo. V tem kratkem času, šlo je za mini trening, ki ga je imela, smo ji skušali omogočiti vse najboljše in nam je tudi vedno uspelo. Ni bil to program kot nekoč, naredili pa smo to, kar se je dalo. Smo se potrudili, tudi njen nekdanji trener Livio Magoni je prišel na trening v Mariboru. Videl sem neverjetno spoštovanje teh ljudi do Tine in do našega dela, zaradi česar sem bil zelo vesel.«

Čast za Tino

Tini Maze je v sredo v Zagrebu pripadla posebna čast, bila je med izbranci, zmagovalci skupnega seštevka svetovnega pokala, šampioni in velikani alpskega smučanja, ki so nastopili na revialni tekmi v središču mesta v počastitev 50. obletnice svetovnega pokala. Massi je bil zelo ponosen: »Bila je edina Slovenka na tej tekmi. Z upoštevanjem vse zgodovine, ki jo ima Slovenija v smučanju, z vsem spoštovanjem, ki ga imam do slovenskih smučarjev, je bila Tina edina med legendami. Najlepše je povedal Ivica Kostelić, ko je prišel v cilj te majhne tekme v mestu, tega dogodka, mi je rekel: 'To je kot, da bi bili Carl Lewis, Jesse Owens, pa Usain Bolt hkrati na isti tekmi.' In točno to je bilo. Prevzemam besede Ivice Kostelića. Da sem jaz doživel in videl te ljudi od Killyja do vseh ostalih, ki so bili prisotni v živo na enem mestu, je bilo nekaj najlepšega, kar sem doživel do zdaj v alpskem smučanju. Se moram tu zahvaliti Vedranu Pavleku in hrvaški reprezentanci, ki so nas povabili in ki nas spoštujejo. Žal nas na Hrvaškem bolj spoštujejo kot na lastni zvezi, ampak to je stara zgodba.«

Tina Maze je bila danes med tistimi, ki so se prvi, pred samimi tekmovalci, spustili po progi 1. vožnje moškega slaloma na Sljemenu. Mazejeva se je po progi zapeljala s kamero. »V Zagreb sem prišel predvsem zaradi Tine, je bila pred-vozačica, in je potrebovala ogrevanje, trening in ves postopek, ki spada zraven,« je ob tem dejal Massi.