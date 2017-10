Zaradi tribun protesti v Mariboru

Tudi Viole so opozorile svetnike, ki so glasovali proti. FOTO: Viole Maribor

MARIBOR – V štajerski prestolnici so imeli svetniki Mestne občine Maribor (MOM) v četrtek 14. izredno sejo, na kateri bi morali odločati o načinu spremembe proračuna za leto 2018; sprememba bi lahko bila po skrajšanem ali običajnem postopku. In med tistimi, ki se jim mudi, so tudi nogometaši Maribora oziroma zahodna tribuna njihovega stadiona Ljudski vrt. Problematiko na kratko pojasni Željko Latin iz NK Maribor: »Po vseh letih dodatnega organizacijskega truda, improvizacij in kozmetičnih posegov, da so se pridobivala dovoljenja za nadaljnje igranje evropskih tekem, se zdaj čas izteka.«

