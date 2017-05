Zaradi kolmana so mu Rusi rekli, ali je durak

Priznajmo, športna gimnastika je zelo težaven šport, današnja mladina pa bi pri športno-materialnih ambicijah najraje igrala nogomet in se takoj za mali denar prodala v kakšnega italijanskega drugoligaša. Torej, dajmo ceniti naše telovadce ter dolgo in bogato zgodovino in tradicijo, ki ju ima ta šport pri nas. V ta mišljenjski koncept pade tudi Lojze Kolman. Začel je sicer z nogometom, plavanjem, celo s skoki v vodo in tistimi na smučeh, potem pa se je začel udejstvovati v gimnastiki. »Tja sem prišel predvsem po zaslugi svojega trenerja. Starši so me, ker sem imel preveč energije, dali v splošno vadbo, nato me je videl trener Jože Mešl in me povabil k gimnastiki. To je šport vseh orodij, specializacija pride pozneje,« je spomine z besedami v zgodbo uvedel naš nekdanji šampion na drogu. Nastopil je na dveh olimpijskih igrah, leta 1988 v Seulu in štiri leta pozneje v Barceloni, a za dve različni državi. Zgodovina je svoje spisala, kot je, Kolman pa je iz današnje perspektive tudi pogledal v ta svoj športni del preteklika. »V Seulu nisem imel nobenih rezultatskih pričakovanj, tudi okolica ne. Bil sem mlajši in del jugoslovanske reprezentance. Bilo mi je fascinantno, ko sem srečeval vse tiste znane športnike, tudi olimpijska vas me je impresionirala, vse je bilo zame novo. Glede tega sem bil resnično v olimpijskem vzdušju. V Barceloni so bila pričakovanja visoka, bile so prve olimpijske igre za Slovenijo, bil sem kandidat za odličje. Olimpijsko vas sem že poznal iz Seula, bili so drugi občutki. Na začetku lepi, po napaki na drogu v kvalifikacijah pa je bilo prisotno razočaranje.«



