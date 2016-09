Žalostno: nogometaš spet rabi ledvico, brat mu ne more pomagati

Ivan Klasnić potrebuje novo ledvico. To je za 36-letnika že tretjič. Ker mu družinski člani ne morejo več pomagati, mora na čakalno listo, v Nemčiji pa se na tako presaditev čaka tudi do sedem let. Bivši nogometaš je pred desetimi leti ugotovil, da njegove ledvice ne delujejo dobro. Sledili sta dve presaditvi, a trenutno v družini nima primernega darovalca, ki bi mu lahko pomagal.

Prvič je bil operiran 25. januarja 2007 v Bremnu, a je njegovo telo zavrnilo ledvico, ki mu jo je darovala mama. Temu je dva meseca kasneje v Hannovru sledila druga operacija, ledvico mu je daroval oče.

Po poročanju medijev mu je tokrat svojo ledvico ponudil brat Josip, a je ta možnost takoj odpadla, saj je že dvakrat prejel ledvico družinskih članov.

»Josipu je bilo težje, ko je to izvedel, kot meni, vendar ko tvoje življenje visi na nitki, je bolje, da sprejmeš usodo,« je dejal Klasnić, ki se trenutno z družino in s prijatelji nahaja v Hamburgu.