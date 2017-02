Žal mi je, da nisem vodil Hrvatov

Srečko Katanec je družino priseljencev iz Medžimurja v Šiški povečal 16. julija 1963 v ljubljanski porodnišnici. Z zelenim Tomosovim mopedom avtomatik, po katerem je bil znan na začetku svoje bleščeče nogometne poti, se že dolgo ne vozi več. V vsakem vlaknu njegovega telesa sta šport in nogomet, čeprav pravi, da se danes nogometa brez glave ne da igrati. Ivica Osim, nekdanji nogometni virtuoz, pa jugoslovanski selektor in po vojni tragediji v Bosni uspešen trener na tujem, je povedal: »Vedno sem mu zaupal, dajal roko v ogenj zanj. Bil je eden tistih igralcev, ki te nikoli niso izdali. V nekdanji Jugi takih sploh ni bilo, imeli smo vrsto umetnikov, toda profesionalcev, kot je bil Srečko, pač ne. Sicer pa ga nisem podpiral samo jaz, nazadnje je zablestel na mednarodni klubski sceni. Mar to ni dokaz, da je eden največjih igralcev vseh časov iz teh prostorov.«



Srečko Katanec se je začel ukvarjati z nogometom star sedem let pri ŽNK Ljubljana, na stadionu v Šiški. V litostrojskih blokih, kjer je odraščal v skromni družini, mu je bilo takrat do Železničarja najbližje. Leta 1981 je odšel prek proge za Bežigrad k Olimpiji, bil najprej štipendist in pozneje naredil bleščečo kariero. Najprej kot nogometaš, po igranju (zaradi nenehnih poškodb gležnjev in kolen in kar devetih operacij je nehal že pri 31 letih) pa kot trener in selektor. Dvakrat je bil z jugoslovansko reprezentanco na olimpijskih igrah, 1984. je v Los Angelesu osvojil bron.

