»Zakaj ne sporočijo resnice o Schumacherjevem stanju?«

MÜNCHEN – Odkar je Michael Schumacher v domači oskrbi, nihče – razen seveda njegovih najbližjih – ne ve, kako pravzaprav okreva po nesrečnem padcu konec leta 2013 med smučanjem v Meribelu. Družina in menedžerka Sabine Kehm, ki nad »Schumijem« bedi od leta 2010, so se – potem ko so ga junija 2014 odpustili iz bolnišnice v Grenoblu – zavili v molk. Do njihovega skrivanja pa je precej kritičen Willi Weber, nekdanji zastopnik sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1.

»To je nerazumljivo! Zelo mi je žal, da Michaelovi navijači ne izvedo, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Zakaj jim preprosto ne sporočijo resnice?« se je v pogovoru za münchenski časnik Tageszeitung (TZ) na glas vprašal Weber, ki si lasti ogromno zaslug, da je Schumacherja v sezoni 1991 pripeljal v kraljevski avtomobilistični razred. Da je to, ali bodo razkrili podatke o Michaelovem stanju, povsem njihova stvar, ga ne zanima. Konec koncev ni prvič, da se je 75-letni Nemec, ki so ga svojčas klicali tudi 'Mr. 20 Prozent' (Gospod 20 odstotkov), zoperstavil Schumacherjevi družini. Že lani jih je rotil, naj vendarle zaupajo, kako gre Michaelu, izrazil je tudi željo, da bi svojega nekdanjega varovanca celo obiskal.

Toda Schumijeva soproga Corinna noče, da bi ga videl na bolniški postelji, kar Webra nadvse žalosti. »Mar mi ne zaupajo? Se bojijo, da bom kaj izdal, česar ne bi smel? Ne razumite me napačno, toda sam trpim kot pes, ker se mi to ne zdi iskreno,« je poudaril Weber,. Ta upa, da ga bo Michael nekega dne sam poklical in mu rekel: »Pridi sem, Willi, nekaj morava še doreči.« Tako kot je večkrat naredil, ko sta še sodelovala.