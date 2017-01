Zadrega znanega slovenskega komentatorja. Poglejte, kaj se mu je zgodilo

Po porazu slovenske rokometne reprezentance proti Franciji je javnost v glavnem enotna: Francozi so bili preprosto premočni. Čeprav so se Slovenci borili in ohranjali stik s francoskimi silaki, so ves čas zaostajali nekaj zadetkov in šele proti koncu malo bolj popustili. Francozi so zasluženo v finalu, naši se bodo za medaljo na svetovnem prvenstvu borili proti poražencu dvoboja Hrvaška–Norveška.

Tiste, ki so tekmo spremljali prek malih zaslonov, pa je nasmejal komentator RTV Slovenija Ivo Milovanović, ki je ob polčasu mislil, da gre le za minuto odmora. Ko so športniki začeli odhajati proti garderobi, se je na glas spraševal, zakaj to počnejo, šele čez nekaj časa pa ugotovil, da gre očitno res za konec prvega polčasa.

Njegova poteza danes odmeva na družabnih omrežjih, kjer mrgoli zabavnih komentarjev. Preberite si jih še sami.

Haha #ivomilo dve minuti po koncu polcajta ugotovi, da je zelo ds koncu c polcajta. Igralci pa že 2min v slačilnici. #rokomet — Marko Štor (@Mark0Stor) January 26, 2017

Milovanovic ze 30 let komentira rokomet, pa ob polcajtu rece: Minuta odmora. Ne vem, zakaj gredo igralci v slacilnice.. #handball2017 — Marko Pigac (@markopigac) January 26, 2017

Bravo Milovanovic, se dobro da uradni napovedovslec pove da je konec 1.polcasa! — ivan kolenko (@Ivek_13) January 26, 2017

Haha Milovanovic — Denis Turnšek (@deturnsek) January 26, 2017

Konec 1. polčasa, mislim, da je minuta odmora, nisem videl ure. Povej mi Roman,misliš, da je konec polčasa?Ivo, idi že v penzijo:) #rokomet — Blaž S (@BLS987) January 26, 2017

haha ... Še dobro, da je ugotovil, da je konec polčasa in kam odhajajo ljudje ... #rtvslo #rokomet #milovanovič — Igra Idej (@IgraIdej) January 26, 2017

A ti tut mislš da je konc prvega polčasa? Ja, mislm da delamo preveč napak... dude what?! #rokomet — timotej kokalj (@timotejkokalj) January 26, 2017