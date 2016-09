Za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo

V teh dneh so oči svetovne javnosti uprte v Rio de Janeiro, ki gosti 15. paraolimpijske igre. Tekmovanja prek spleta pozorno spremlja 50-letni Franjo Izlakar. Mariborčan se lahko pohvali s šestimi paraolimpijskimi medaljami (tremi zlatimi, dvema srebrnima in bronom). »Zadovoljen sem s svojo kariero in ponosen nanjo,« pove naš sogovornik, ki smo ga obiskali v Mariboru. Rojen je v Limbušu, v štajerski prestolnici biva od leta 1987. Zadnjih 15 let je zaposlen na Športni zvezi Maribor, prej je bil desetletje brezposeln. Še danes dela kot administrator, ureja spletne strani in skrbi za družabna omrežja. Vesel in hvaležen je, ker ima službo. Šport invalidov je spoznal v Kamniku, kjer je obiskoval osnovno šolo v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Tja je šel zavoljo cerebralne paralize, skupine neprogresivnih motenj gibanja in telesne drže (težave ima z levo stranjo), vse skupaj pa je posledica možganskih okvar. Dobil jih je ob porodu, ko se porodničar ni pravočasno odločil za carski rez. Prav v Kamniku je nad mladino pri športni vzgoji bdel Rajko Vute, ki je Franja leta 1977 usmeril v atletiko. »Tekel ne boš hitro, bi pa znal biti dober v tehničnih panogah,« se Franjo še spomni (preroških) profesorjevih besed. Začel je trenirati met kopja in diska ter suvanje krogle. »Potrudim se, da lahko vse naredim sam. Tako so me vzgajali starši, delal sem tudi na polju,« opiše otroške dni, ko so ga navadili samostojnosti, ki mu še danes prav pride. Po koncu osnovne je obiskoval poklicno šolo za električarje, a ni končal, saj se je vrnil domov zaradi bolezni staršev. Vmes je napredoval, starši pa so mu po svojih močeh stali ob strani (na športni poti). Tako dobro mu je šlo, da je bil leta 1980 že v jugoslovanski reprezentanci za paraolimpijske igre v nizozemskem Arnhemu. »V prvem poizkusu mi je uspel dober sunek krogle. Izkazalo se je, da je njegov dosežek (9,84) dovolj za bron,« opiše prvo paraolimpijsko izkušnjo. Igre ga niso pustile ravnodušnega, prvič je šel v svet, prvič prek meje. Precej novih prijateljev je dobil, domov pa prišel poln ambicij in načrtov. »Šport mi je bil v veliko pomoč in oporo v življenju,« priznava, ko se ozira na prehojeno pot. Leta 1984 je šel v Ameriko, imel je 18 let. V New Yorku je postavil v svoji kategoriji svetovni rekord v suvanju krogle (12,38), Jugoslaviji pa je priboril zlato kolajno. Po letu 1980 so za njegovo formo skrbeli zvezni trenerji. Praksa pa je bila, da so atleti odhajali pred igrami na skupne priprave v Beograd. Pravi, da včasih ljudje niso skorajda nič vedeli o paraolimpijskih igrah. Zaradi imena so menili, da gre za igre paraplegikov. »Pa to ne drži. Gre za olimpijskim vzporedne paralelne igre, zato ta predpona para,« nas poduči Izlakar, vesel, da so športniki invalidi le dobili več medijskega prostora.

