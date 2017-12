Za Grubo so drsali, bodo pa tudi smučali

Nekdanji smučar Rene Mlekuž ne more pozabiti svojega najboljšega prijatelja, smučarja in sotekmovalca Draga Grubelnika - Grube, ki je leta 2015 tragično umrl v prometni nesreči. Ustanovil je Grubin sklad, s katerim je najprej pomagal Dragovemu sinu, danes prvošolčku Maksu. No, ko je Rene v prestolnici prevzel skrb in odgovornost za drsališče Ledena fantazija na Kongresnem trgu, je na drsanje povabil tudi vse Dragove podpornike in prijatelje. Otroci so se po ledu podili brezplačno, odrasli pa so darovali v Grubin sklad, vsi so dobili spominske zapestnice in lepo preživeto soboto na svežem zraku. Rene pa je že v pripravah na Grubin memorial, ki bo tudi to zimo v Kranjski Gori, le termin še ni določen. Mlekuž si zelo prizadeva, da bi mu uspelo dogodek povezati s tekmami svetovnega pokala na Vitrancu, saj bi se memoriala tako lahko udeležili tudi Grubelnikovi smučarski prijatelji.

