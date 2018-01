Za abrahama bo tekel 50 ur

TREBELNO – Polde Saje s Čilpaha pri Trebelnem, ki ga prijatelji kličejo Pulček, je na svojem koledarju že označil datum 25. april. Tega dne ob 15. uri se bo odpravil na svojevrsten tekaški podvig, tekel bo od Madžarske do Italije. »Pot bom začel na mejnem prehodu Dolga vas, končal pa jo bom na slovensko-italijanski meji v Ankaranu. Pot je dolga 300 kilometrov, želim pa jo preteči v 50 urah, seveda brez počitka, kar pomeni, da bom tekel tudi ponoči,« je svoj novi izziv strnil Polde, dolgoletni ljubiteljski tekač, sicer avtomehanik, avtoklepar in ljubitelj oldtajmerjev. Saje je svoj največji tekaški uspeh dosegel kot mladinec, ko je v mladinski državni ekipi pred tremi desetletji postal jugoslovanski ekipni prvak v krosu, z nazivom so se poleg Sajeta okitili še Matjaž Fabjan, Bojan Vidmar in Jože Mikec.



Saje, član Atletskega kluba Krka Novo mesto, je ostal zapisan teku, o njegovih uspehih govorijo številne medalje in pokali. Maratonov sploh ne šteje več, vsake toliko časa pa pripravi kakšno tekaško poslastico. Tako je leta 2010, bil je 11. september, tekel z vrha Triglava do Trebelnega. Povod za ta podvig je bila sicer stava, da bo pot premagal v 24 urah, a je bil še boljši od zadanega cilja: razdaljo je pretekel v 23 urah in pol, v cilj 170 kilometrov dolge poti je prisprintal, pa čeprav je pot zaključil na vrhu klanca, kjer so ga čakali navdušeni prijatelji in krajani. Ostalo mu je celo toliko moči, da je zaplesal ob zvokih harmonike. Gotovo ni zanemarljivo niti dejstvo, da je tudi na Triglav šel peš. Takrat so stavili za odojka.



Leta 2014 je Polde praznoval pomemben jubilej. Pred 30 leti je namreč na teku Trimo prvič nastopil na tekaški tekmi, na tej tekmi je dobil prvo medaljo in istega leta se je prvič povzpel na Triglav. Tridesetletnico si je želel zaznamovati na poseben način, odločil se je, da bo v tridesetih urah pretekel pot z vrha Triglava do Trdinovega vrha, vsako uro za vsako leto aktivnega življenja torej. Podvig mu je res uspel v 30 urah, na Trdinovem vrhu ga je čakalo veliko prijateljev, da so skupaj proslavili uspeh.

Saje se zaveda, da bo njegov novi cilj zahteven in zelo naporen, zato se je že lotil načrtnih priprav. Vseh 300 kilometrov namerava namreč preteči v enem kosu, brez spanja ali počitka, cilj pa je, da bi razdaljo, spremstvo projekta je prevzelo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Trebnje, saj je bil tudi Saje leta 1991 na Medvedjeku, premagal v 50 urah. S tem bi tudi proslavil in na svojevrsten način praznoval abrahama, 50 let je namreč dopolnil pred nekaj meseci, pa kakšnega slavja takrat ni pripravil. Zato zdaj vsak dan teče, pod noge pa vzame različne razdalje, od 8 do 30 kilometrov, poti po pretežno hribovskem terenu bo podaljševal, tako da bo čez kak mesec v enem kosu pretekel tudi po 100 kilometrov. Pred kratkim je šel na primer peš od doma do Črnomlja, na pot pa se je le s pollitrsko plastenko vode odpravil zvečer. »Nisem tekel, le hodil sem, predvsem zato, da bi vadil aktivnost ponoči, saj bom moral tudi med tekom teči brez počitka,« je dejal. Glede na to, da porazov ne pozna, verjamemo, da mu bo ekstremni podvig, na katerem ga bodo spremljali tudi člani slovenskih veteranskih združenj, uspel. Sicer pa se namerava na začetku aprila udeležiti super maratona Zagreb–Čazma. Srečno!