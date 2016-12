Vilfan: To je sabotaža kluba!

Medtem ko berete tele vrstice, se mladi slovenski košarkar Blaž Mesiček odpravlja na pot na jug Italije, kjer se bo v prihodnjih letih igralsko razvijal. Igralčeva družina in zastopnik sta prepričana, da odhaja v okolje, ki je za fanta primerno. V Union Olimpiji o tem niso prepričani, kljub temu pa Blažu želijo vse dobro. Ne nazadnje je bil zadnji dve leti del njihove zelene družine. Pet let bo že, ko je Ljubljano in Olimpijo pretresel odhod nadarjenega Latvijca Davisa Bertansa. To je bil velik očitek tedanjemu direktorju Janezu Rajglju in to ga je na koncu tudi stalo službo v Olimpiji.



Trojna škoda



»To je škandal! To, kar se je zgodilo, kaže, da v tem klubu ne funkcionira čisto nič. Vodstva kluba tako rekoč ni. To vemo vsi. Klub v zadnjih mesecih ali pa kar letu dni vodi neki svet sponzorjev, ki pa ni vpleten v vsakodnevno dogajanje v klubu. Očitno tudi nimajo pravih informacij,« je po odhodu Mesička šokiran nekdanji igralec, športni direktor kluba Peter Vilfan. »To, kar se je zgodilo prej s Šiškom in Čančarjem, zdaj pa z Mesičkom, je katastrofa! Nastala je trojna škoda: klub je rezultatsko, igralsko in še finančno oslabljen. Šlo je za mlade igralce, ki so imeli dolgoročne pogodbe, teoretično bi res lahko prej odšli, a bi se v tem primeru tudi nekaj zaslužilo. Početje tistega, ki je za to odgovoren, to pa se v tem trenutku ve, meji na kaznivo dejanje. V vseh treh pogledih je nastala velika škoda. Tisti, ki vodijo klub, svet sponzorjev torej, v klubsko vodstvo ne verjamem več, bi morali nemudoma reagirati. Direktor, ki dovoli takšne stvari, ne bi smel imeti več vstopa v ta klub!« je Vilfan ogorčen nad delom, ki ga opravlja direktor Union Olimpije Matevž Zupančič.

Čančar odšel prepoceni V Union Olimpiji se zavedajo, da so v primeru Blaža Mesička ravnali napačno. Spomnijo pa, da bi lahko korektneje ukrepal tudi njegov zastopnik Benjamin Stevič. Direktor Matevž Zupančič opomni, da so imeli tak ali podoben dolg tudi do Vlatka Čančarja. Toda poleti 2016 jih je poklical njegov zastopnik, srbski menedžer Miško Ražnatović, ki je poznal luknjo v zakonu, ki bi mu prihranila velik kupček denarja. A je ravnal drugače. »Vlatko gre, jutri pa vam nakažem odškodnino,« je dejal Ražnatović iz agencije Beobasket, na Olimpijin račun pa je leglo okoli 80.000 evrov. Stevič tega ni želel komentirati, je pa zatrdil, da bo poskušal izposlovati, da Union Olimpija dobi delež ob naslednji prodaji Mesička iz Brindisija v drug klub.

»Direktor govori, da redno plačuje igralce v tekoči sezoni, v isti sapi pa ve, da obstaja smešno majhen dolg do Mesička. Vedelo se je tudi, da bi igralec lahko odšel, ko bi se to zahotelo njemu ali njegovemu zastopniku. Vse skupaj ustvarja sum, da se je to naredilo celo namerno! Prepričan sem, da se to ne bi zgodilo, če bi za ta podatek vedel svet sponzorjev, ki ga tvori cvetober predsednikov uprav slovenskih podjetij. Nekako bi se že našlo teh osem ali devet tisočakov, predvsem pa način, da se to poravna. To je sabotaža kluba!« je prepričan Vilfan, ki niti ne ve, kako naprej.



Naj gre v stečaj



»Morda je res najbolj smiselno, da se začne z ničle, da gre klub v stečaj in v četrto ligo. Tam pa naj začne z novimi ljudmi in novimi idejami. To, kar se dogaja danes, je žalitev za ljubitelje košarke, klub pa dela sramoto slovenskemu športu,« je še sklenil Vilfan, ki se sprašuje, ali je svet sponzorjev resnično obveščen o vsem. »To je ključno vprašanje, ki si ga zastavljam, saj vem, da so v svetu sposobni in resni ljudje. Morda s tem niso seznanjeni ali pa, upam sicer, da to ni res, razmišljajo tako: dajmo še to leto biti zraven, saj bo klub sam od sebe umrl. In bomo mirno odšli od tu...« precej črnogledo sklene Vilfan.