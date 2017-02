VIDEO: Zmagoslavni sprejem zlate Ilke

MARIBOR – Svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je danes ob povratku v Slovenijo doživela zmagoslavni sprejem. Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru jo je pričakalo na tisoče navijačev, ki so proslavili njen uspeh v St. Moritzu.

»Ko sem tu že drugič letos, je super, da se ljudje veselijo z mano,« je povedala Ilka in razložila, da so občutki ob zmagi nori. Kaj pa načrti za prihodnost? »Načrti so taki, kot so bili vedno na vsaki tekmi do zdaj, odsmučati najbolje. Dala bom vse od sebe, nato pa bomo videli.«

Ste se tudi veselili z Ilko? Pošljite nam svoje fotografije.