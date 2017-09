VIDEO: Zlati Dragić v Miamiju razkril, zakaj se ni obril 40 dni

Po vrnitvi na ameriška tla je v ponedeljek pred novinarje na t. i. medijskem dnevu NBA ekipe Miami Heat stopil Goran Dragić. Mirno, zbrano in z nasmeškom na obrazu je dolgo odgovarjal na njihova vprašanja. »V glavi se mi še malo vrti, po letu iz Evrope se mi še pozna šest ur časovne razlike. Sem pa vesel, da sem se vrnil v Miami,« je nasmejan povedal Dragić. Na vprašanje, kako se fizično počuti po evropskem prvenstvu, pa je dejal: »Veste, odigral sem komaj devet tekem, ne celotne sezone. Prekipevam od energije in komaj čakam, da začnem treninge.« Da mu uspešno evropsko prvenstvo daje dodaten zagon in motivacijo za igre v Miami Heatu ni skrival, saj se mu je z zlatim odličjem odvalil kamen s srca. Uresničil je sanje vsakega evropskega športnika.



Zmaj, ki se bo kmalu obril



Glede na to, da so ga mnogi v času prvenstva poimenovali zmaj, ki bruha ter ga primerjali s slovitimi živalmi iz Igre prestolov, so se Američani zapičili v njegovo brado: »Pred evropskim prvenstvom mi je umrl dedek in v naši kulturi obstaja tradicija, da se po tem 40 dni ne briješ. Še mi ostaja nekaj dni. Brada je za mojega dedka. Razmišljam, da bi si jo kar pustil. Vem, da ni videti dobro, a hočemo osvojiti prvenstvo, zakaj pa ne?!« Povedal je tudi, da ima ekipa Miamija skupno energijo še iz prejšnje sezone, čeprav bo trajalo nekaj časa, da se ustvari prava kemija na igrišču. »Ne začenjamo z ničle, saj se družimo tako na igrišču kot zunaj njega. Mislim, da je to letos naša prednost.«