VIDEO: Žena najslavnejšega tenisača nasvetu naredila nekaj, kar je zgrozilo svet

Najboljši teniški igralec na svetu Andy Murray je v nedeljskem dvoboju premagal Ukrajinca Ilja Marčenka, vendar so bile bolj kot vanj oči bile uprte v njegovo ženo.

Kim Sears je namreč v trenutku živčnosti, ker so jo snemali, prosila fizioterapevta, naj vrže brisačo prek kamere. Gledalci so bili nad njeno kretnjo ogorčeni, očitno pa bo morala malce popaziti na svoje vedenje, zdaj ko je »gospa Kim«. Murray se je namreč pošalil, da morala med tekmami pozabiti na kletvice in vulgarne besede, ki smo jim bili priče v preteklosti, ter se v javnosti kazati kot uglajena gospa.