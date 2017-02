VIDEO: Video Đokovićev, ki ne bi smel priti v javnost

Nedavno sta Jelena in Novak Đoković poskrbela za prenos njegovega treninga prek aplikacije facebook live. Novak se je potil, ona je snemala, na koncu pa je prišlo do manjšega nesporazuma med zakoncema. Jelena, ki je bila očitno prepričana, da je prenašanje prekinjeno (pa ni bilo!), je svojemu možu zabrusila, kaj bi lahko rekel, šele potem pa je ugotovila, da so njene besede slišali tudi vsi drugi ... Njen izraz na obrazu pove več kot tisoč besed.