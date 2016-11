VIDEO: Tina Maze v črnem

Ne glede na to, da si je vzela prosto leto, je oboževalci niso pozabili. Tina Maze je vnovič med najbolj prepoznavnimi slovenskimi športnimi znamkami. Ljubiteljica belih strmin je ob tem povedala, da je to zanjo poseben trenutek, saj je v konkurenci, kjer pa sploh ni tekmovala: »Očitno sem pustila tako močan pečat med ljudmi. To energijo, to željo, to zgodbo tako močno čutijo, da sem še vedno dobitnica te nagrade. Hvala vsem, ki vidijo to stvar na tak način.«

