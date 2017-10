VIDEO: Tina Maze se je odprla

LJUBLJANA – »Zame je zdaj bistveno drugače. Sicer imam veliko obveznosti. Čutim, da se zima približuje,« pravi Tina Maze, upokojena najboljša smučarka na svetu, dobitnica številnih, tudi olimpijskih odličij. V Söldnu, kjer bo konec oktobra prvi veleslalom nove sezone, je lani napovedala svojo upokojitev. Zdaj uživa v svobodi in pravi, da je butati v količke zahtevno za dekleta in da praktično ne pogreša tekmovalnega vzdušja. Ljubezen do smučanja je ostala, tekmovalni del pa je stvar preteklosti: »Vesela sem za vse, kar sem naredila, zdaj pa se gre naprej.«