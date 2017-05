VIDEO: Teniški igralec si je zaželel novinarke, zato so ga izgnali

Francoska teniška zveza je Maximu Hamouju odvzela akreditacijo za odprto prvenstvo Francije. Teniški igralec (21) se je na intervjuju neprimerno obnašal do novinarke, ljudje na socialnih omrežjih pa so posnetek intervjuja označili kot seksizem.



Hamou je novinarko Eurosporta Maly Thomas med intervjujem objel, skušal poljubiti in postal vsiljiv. Tudi na francoski zvezi so bili mnenja, da je prekoračil meje sprejemljivega.

Odvzem akreditacije za igralca ne bo usoden. Ta se je v glavni turnir Roland Garrosa resda uvrstil preko kvalifikacij, a že v ponedeljek ga je v prvem krogu izločil Urugvajec Pablo Cuevas. Zdaj Francoz ne sme na turnir niti v vlogi gledalca.

"Njegovo obnašanje je bilo primitivno in na žalost odraža odnose med moškimi in ženskami v vsakdanjem življenju. Če ne bi imeli prenosa, bi ga udarila," je zaplet pokomentirala Thomasova.