VIDEO: Teniška igralka trenerju: Si bedak?

Petdeseta igralka sveta Kazahstanka Yulia Putintseva in njen trener Rus Roman Kisliansky sta sredi obrčuna WTA turnirja v Connecticutu poskrbela za pravi šov. Kazahstanka je izgubila živce, ko je njen trener med odmorom prišel do nje in ji skušal dati nekaj napotkov. Razjezilo jo je, ker njen trener ni ploskal, ko je osvojila točko. Rus jo je skušal pomiriti, a mu ni uspelo. »Zakaj ves čas žvečiš in gledaš svoje neumne posnetke. Si bedak,« ga je vprašala.

Rus jo je skušal pomiriti, zato jo je vprašal, kaj je narobe. Odvrnila mu je, da ne razume, zakaj ni niti enkrat zaploskal, ko je osvojila točko. Trener ji je skušal pojasniti, da ji ne bo ploskal, če osvoji točko, ko nasprotnica stori napako, a njej to ni bilo dovolj. »Publika ploska, ko jaz naredim napako, zakaj ne ploskaš ti, ko jo naredi ona,« se je razburjala.

Kazahstanka mu je za konec zabrusila še, naj izbriše iz svojega obraza »ta neumen nasmeh«.

Po koncu tekme se je Putintseva na družabnih omrežjih opravičila svojemu trenerju in zapisala, da so jo zanesla čustva.