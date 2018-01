VIDEO: Tako so se naši rokometaši po tekmi zabavali v garderobi

VARAŽDIN – Slovenski rokometaši so se po tem, ko so v Varaždinu premagali Španijo z 31 : 26 (13 : 12), veselili že v garderobi. Katero pesem so zapeli, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Slovenija ima še vedno teoretične možnosti za preboj v polfinale. Danes se bo ob 16. uri pomerila s Češko.