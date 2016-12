VIDEO: Tako so bolnemu fantku izpolnili zadnjo željo

Mali navijač nogometnega kluba Sunderland Bradley Lowery (5), ki je zbolel za rakom, je doživel prav poseben večer na stadionu svojega najljubšega kluba.

Fantku so zdravniki povedali, da mu je ostalo le še nekaj tednov življenja, ampak on se ne da. Raka je enkrat sicer že prebolel, a se je zahrbtna bolezen vrnila. Pred nekaj dnevi je prek videoposnetka vsem zaželel srečen božič in se zahvalil za vsa darila.

Eno pa je bilo prav posebno. Kot posebni gost na tekmi med Sunderlandom in Chelseajem je dobil priložnost in za svoj klub zadel tudi enajstmetrovko. To je bila tudi njegova največja želja. Nogometaši so pri tem seveda z veseljem sodelovali, fantku pa se je kar smejalo.

Poglejte si še posnetek njegovega zadetka: