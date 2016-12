VIDEO: Svet športa žaluje, umrl je priljubljeni novinar

Ameriški mediji poročajo, da je v 65. letu starosti umrl eden najbolj priljubljenih športnih novinarjev, poročevalec s tekem lige NBA Craig Sager. Novinar, ki je bil dolga leta zvest televizijski postaji TNT, je izgubil boj z levkemijo. »Nikoli več ne bomo imeli novega Craiga Sagerja. Imel je velik talent, vlagal je v svojo službo in pokrival številne dogodke po svetu v zadnjih 40 letih,« je povedal predsednik družbe Turner David Levy.

Sagerju so levkemijo diagnosticirali aprila 2014, vrnila se je marca 2015. Takrat je povedal, da so mu zdravniki napovedali od tri do šest mesecev življenja. Prepričan je bil, da bo bolezen premagal, ob tem pa je dejal, da noče živeti le tri mesece ali pol leta. »Pet let je premalo, saj bi rad spisal zgodovino medicine. Imam preveč dela, zato ne smem izgubiti tega boja,« je dejal.

Sager je bil poznan tudi po svojih barvitih oblačili ob parketu lige NBA.

Na spodnjem posnetku si lahko ogledate nekaj zabavnih trenutkov iz njegove bogate kariere.