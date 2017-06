VIDEO: Savdijci ignorirali minuto molka za žrtve terorističnega napada

ADELAIDE – V polnem teku so kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu v Rusiji leta 2018. Tekmo sta odigrali tudi Avstralija in Savdska Arabija, reprezentanti slednje pa so s svojim obnašanjem na nogometni zelenici osupnili javnost.

Medtem ko so se njihovi nasprotniki objeli in postavili na sredino igrišča, da bi se poklonili žrtvam terorističnega napada v Londonu, so se Savdijci na drugi polovici igrišča sprehajali in čakali na začetek tekme. Nič drugače ni bilo na klopi omenjene reprezentance.

Gledalci so do takšnega obnašanja kritični, iz avstralske nogometne reprezentance pa skušajo umiriti strasti. Sporočili so, da so Savdijci ignorirali minuto molka, »ker to ni v skladu z njihovo kulturo«.