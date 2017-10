VIDEO: Po udarcu v mednožje nogometaš brez testisa

Tekma, ki je spremenila njegovo življenje za vedno. V življenju mladega hrvaškega nogometaša Marina Galića, star je šele 22 let, je nešportna poteza pustila večen pečat. Ko je s klubom Zrinjski iz Mostarja gostoval pri moštvu Sloga iz Simin Hana, ga je poškodoval domači igralec Joco Stokić, poroča 24 sata.

Igral do konca, a ostal brez testisa

Ko Galiću ni mogel odvzeti žoge, je dvignil nogo in ga zadel v mednožje. Sicer je sodnik dosodil prekršek v korist Galićeve ekipa, a Stokić ni dobil niti rumenega kartona. Poškodovani nogometaš je kljub temu tekmo odigral do konca, a se je nato izkazalo, da mora na operacijo. Odstranili so mu testis, a se po operaciji dobro počuti in bo kmalu spet na igrišču.