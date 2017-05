VIDEO: Osupljivi avto, ki ga je dobil za zmago proti Kličku

Življenje težkokategornika Anthonyja Joshue, ki je v sobotnem dvoboju premagal ukrajinskega silaka Vladimirja Klička, se je obrnilo na glavo. Poleg 15-milijonske nagrade, ki jo je osvojil s tem dvobojem, so ga z darili začeli zasipavati tudi njegovi sponzorji.

Mladenič, ki je še do nedavnega živel z mamo v majhnem stanovanju, je čez noč postal lastnik več kot 177 tisoč evrov vrednega land roverja, ki so ga izdelali posebej zanj. V ploščice so celo vgravirali njegovo ime. Avto so izdelovali kar nekaj mesecev, saj jim je boksar svoje želje in posebne zahteve predal že v začetku leta, ko je obiskal proizvajalca avtomobilov.

Kako osupljiva je notranjost avtomobila, pa preverite v videu.