VIDEO: Orosile se vam bodo oči: Goran Dragić, kot ga še niste videli

MIAMI – V sodelovanju televizijske postaje Fox in moštva Miami Heat je nastal video, v katerem so predstavili Gorana Dragića. »Moja država, moje mesto, soseska in starši so mi dali vse ter mi pomagali, da sem postal to, kar sem. Zato čutim, da jim moram nekaj vrniti,« so bile besede, s katerimi je Goran začel prispevek o sebi.

Oglejte si kako je naš najboljši košarkar zadnjega evropskega prvenstva preživljal otroštvo, kako je potekal njegov košarkarski razvoj, kdaj se je pridružil slovenski reprezentanci in tudi njegovo že tradicionalno poletno otroško košarkarsko šolo. To je Goran Dragić, kot ga še niste videli – od Kosez do Miamija.