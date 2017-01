VIDEO: Novaku Đokoviću zaradi nešportnega vedenja denarna kazen

Vikend poslastica med tenisačema Novakom Đokovićem in Andyjem Murrayjem se je po srditem boju končala v prid Srba. A dvoboj je zaznamoval tudi incident, za katerega je bil kriv športnik številka dve na svetu. Potem ko je bila točka že izgubljena, je namreč udaril žogico in v glavo zadel žensko v prvi vrsti. Kurir poroča, da je Đokovića zaradi nešportnega vedenja doletela denarna kazen v višini 3400 dolarjev.

Sicer pa izpadi na teniškem igrišču niso tako redki. Nekateri lomijo loparje, spet drugi brcajo žogico. Če pri tem skoraj nastrada glavni sodnik, se »avtorju« zagotovo ne piše najbolje ... Oba posnetka si lahko ogledate spodaj.

For those who did not see, here is the moment where Nole picked up a warning in set one. #ATP pic.twitter.com/pYB7g3fBzn