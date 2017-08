VIDEO: Ni hotel plavati, ker niso namenili minute molka za žrtve

BUDIMPEŠTA – Zavrnil je plavanje, ker mu plavalna organizacija (Fina) ni odobrila minute molka za žrtve v Barceloni. Potem ko niso našli minute časa, da bi se poklonili žrtvam terorističnega napada, v katerem je bila ena od njih tudi triletna punčka, je Španec je vzel stvar v svoje roke.

Sodniki so zavrnili prošnjo Fernarda Alvareza (71), da bi prekinili program in namenili minuto molka za žrtve v Barceloni, kjer je umrlo 13 ljudi, sto je bilo ranjenih, najmlajša žrtev, ki je umrla, pa je bila triletna punčka.

Alvarez, ki je član plavalnega kluba iz Cadiza, je dejal: »Čutil sem, da to moram narediti. Sodniki so rekli, da ne moremo zapravljati časa za take stvari. Odločil sem se vzeti stvar v svoje roke.«

Na mestu je stal celo minuto, medtem ko so vsi plavali 200 metrov prsno. Po iztekli minuti je tudi on skočil v vodo in začel plavati, vendar mu sodniki niso priznali časa. Prav tako so zavrnili, da bi se njegov nastop predvajal v prenosu, a se je video vseeno pojavil na družbenih omrežjih. Veteran je prispel v Budimpešto kot eden izmed favoritov, vendar je žrtvoval svoj izid za nekaj veliko bolj pomembnega, kot je šport. To ga je naredilo še večjega šampiona, kot je.

Tudi v prvem krogu španske nogometne lige so vse ekipe na začetku tekme posvetile minuto molka žrtvam, na majicah pa niso nosili svojih imen, ampak slogan #TotsSomBarcelona (Vsi smo Barcelona).